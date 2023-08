LEGO: ecco le minifigure tratte dalla serie X-Men ’97

LEGO ha presentato le minifigure tratte dalla serie X-Men '97, produzione in arrivo su Disney+.

LEGO ha presentato le minifigure tratta dalla serie animata X-Men ’97. Nelle immagini vediamo il personaggio di Wolverine, assieme a Tempesta ed a Bestia.

Ecco le immagini.

First Look at Marvel Studios X-Men LEGO Figures. pic.twitter.com/Payzmuxpfz — Mutants Updates (@MutantsUpdate) August 15, 2023

Questo first look ancora non permette di avere ulteriori informazioni su quando usciranno i LEGO dedicati agli X-Men ’97. Gli appassionati stanno attendendo anche di vedere gli episodi della serie animata, che arriverà su Disney+.

Questa è la sinossi della prima stagione di X-Men ’97:

Tempesta e Wolverine cercano di portare avanti gli X-Men. Magneto vuole sostituire Charles Xavier. E Sinistro intende cercare di fare fuori i mutanti una volta per tutte.

Ricordiamo che la serie è stata già confermata anche per una seconda stagione. La serie sugli X-Men sarà in continuità con il cartone animato degli anni Novanta, che è già presente sul catalogo di Disney+, e vedrà anche il ritorno dei membri del cast vocale originale.

Lo showrunner della prima serie, Eric Lewald, ha dichiarato: