La velocità di ricarica degli iPhone 15 sarà un po’ meno anacronistica

Merito del nuovo ingresso USB-C che - almeno sui modelli Pro - dovrebbe far fare dei passi in avanti alla velocità di ricarica degli iPhone 15.

L’attesa sta per terminare: iPhone 15 è quasi tra noi. Una delle novità più attese, e ormai quasi certe, è la sostituzione del connettore Lightning con l’USB-C. Ma non ci sarà solo un vantaggio in termini di praticità, banalmente perché finalmente anche i clienti della Apple non dovranno avere un gran numero di cavi diversi per collegare i loro dispositivi.

Il nuovo connettore dovrebbe – finalmente – avvicinare almeno un pochino gli iPhone ai tempi di ricarica dei telefoni della concorrenza. Oggi gli iPhone 14 Pro (prezzo al lancio: 1339€) supportano una ricarica a 27W. Una ricarica completa richiede circa un’ora e mezza. Bene ma non benissimo: ormai in commercio esistono smartphone con ricarica ad oltre 100W e in grado di ricaricare oltre il 50% della batteria in una manciata di minuti (prestazioni spesso garantite da chip specifici per la sicurezza della batteria, pensati per aumentarne il ciclo vita nonostante l’elevata potenza di ricarica).

iPhone 15 Pro, finalmente ricarica a 35W (ma la concorrenza resta lontana…)

Secondo fonti vicine all’azienda, almeno alcuni dei nuovi modelli iPhone 15 supporteranno una velocità di ricarica fino a 35W. A rivelarlo è stato 9to5Mac, che ha avuto conferme da fonti industriali sulla possibilità di ricaricare alcuni dei nuovi iPhone 15 con una potenza di 35W. Questa novità garantirà tempi di ricarica ancora più rapidi rispetto ai modelli precedenti. Per fare un confronto, l’iPhone 14 Pro attuale ha un limite di ricarica di 27W, mentre l’iPhone 14 standard raggiunge i 20W.

Già l’anno scorso, Apple aveva lanciato un nuovo caricatore Dual USB-C da 35W, capace di ricaricare tutti i modelli di iPhone alla massima velocità. Con il nuovo iPhone 15, si potrà sfruttare appieno la potenza offerta da questo caricatore, a meno che non venga connesso un altro dispositivo.

A titolo di confronto, il Samsung Galaxy S23 Ultra supporta una ricarica fino a 45W, permettendo di ricaricare completamente il dispositivo in meno di un’ora.

Anche il trasferimento dei file sarà più veloce

Non è l’unico vantaggio del nuovo standard USB-C: oltre ad una maggiore velocità di ricarica, ci si aspetta anche una maggiore velocità del trasferimento dei dati. Un passo in avanti, quest’ultimo, semplicemente fondamentale per un telefono che è in grado di scattare foto e registrare video a risoluzione molto elevate. Ad ogni modo, alcuni precedenti rumor avevano suggerito che non tutti gli iPhone offriranno le stesse prestazioni. Entrando più nello specifico: solo gli iPhone 15 Pro e Pro Max supporteranno una standard simile al Thunderbolt 3.