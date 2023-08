Il Regno Unito terrà un importante summit globale sulle intelligenze artificiali

Il governo britannico ospiterà a novembre un vertice dedicato alla sicurezza dell’intelligenza artificiale. L’evento vedrà la partecipazione di paesi “affini” e si svolgerà a Bletchley Park, con l’obiettivo di affrontare minacce globali alla democrazia, inclusi l’utilizzo dell’AI in ambito bellico e nella cyber sicurezza.

Focus del Vertice

Da un recente report è emerso che al vertice parteciperanno accademici di spicco e dirigenti di importanti aziende nel campo dell’AI, tra cui Google’s DeepMind, Microsoft, OpenAI e Anthropic. L’evento avrà luogo a Bletchley Park , nel Buckinghamshire, noto per aver ospitato la squadra di analisti incaricata di studiare come decifrare le comunicazioni nemiche – e proteggere quelle degli Alleati – durante la Seconda Guerra mondiale.

Un portavoce governativo ha dichiarato: “Il Regno Unito ospiterà il primo grande vertice globale sulla sicurezza dell’AI quest’autunno”, aggiungendo che ulteriori dettagli sull’evento verranno forniti da Downing Street in futuro.

La decisione di organizzare un vertice sulla regolamentazione dell’AI era stata anticipata dal Primo Ministro Rishi Sunak a giugno, a seguito di un incontro a Washington con il Presidente Joe Biden.

L’invito a paesi “affini” sottolinea l’importanza di una collaborazione globale per affrontare le sfide legate all’AI. In un’era in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente settori come la salute, l’energia, i trasporti e la sicurezza, la cooperazione internazionale è semplicemente imprescindibile.