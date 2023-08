EA Sports FC 24: nuovo video di approfondimento su Club e Volta

EA Sports FC 24 torna a mostrarsi in un nuovo video di approfondimento incentrato soprattutto sulle modalità Club e Volta. Innanzitutto, è stato confermato il Cross-Play tra console di vecchia generazione (PS4/Xbox One) e generazione attuale (PS5/Xbox Series X|S/PC) nella condivisione dei Club: in questo modo, sono state sbloccate anche le classifiche unificate, una per ogni generazione, così che i giocatori con console diverse possano competere l’uno contro l’altro per scalare la classifica globale.

Nel filmato, EA annuncia inoltre di aver completamente rivisto le Club League Season per rendere l’esperienza di gioco ancor più divertente. Nel corso di ogni Stagione, che offrirà temi e ricompense ispirati al periodo dell’anno in cui si gioca, i Club dovranno cimentarsi nelle sfide offerte dalle Fasi di Campionato, guadagnando punti e puntando alla promozione.

La vera novità è rappresentata però dal fatto che ogni Stagione culmina in una nuova fase di Playoff in cui i Club hanno a disposizione un determinato numero di partite per scalare la classifica del Campionato e ottenere premi di fine stagione, trofei unici della Clubs League e tanto altro ancora.

Anche il sistema di Progressione dei Club si presenta rinnovato in ogni aspetto. In questo nuovo capitolo del celebre simulatore calcistico di EA, è fondamentale riuscire a far crescere il proprio Club, guadagnando reputazione in modo tale da aumentare il prestigio della propria squadra. La popolarità del Club diventa dunque un elemento centrale per la progressione.

Vi ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2023 per PC e console.

Leggi anche: