Assassinio a Venezia: il produttore parla dell’evoluzione del franchise di Agatha Christie

Le storie di Agatha Christie sono un vero e proprio franchise, e lo ha dimostrato ancora di più Kenneth Branagh con la sua trilogia su Poirot. Il produttore del film di prossima uscita, Assassinio a Venezia, ha parlato di come si potrebbe continuare a realizzare lungometraggi tratti dalle opere della Christie, e del fatto che questo adattamento segna un passaggio al soprannaturale.

Ecco cosa ha detto James Prichard a riguardo:

Se continueremo a realizzare questi film non potremo fare la stessa cosa più e più volte. Un cambio di rotta in questo momento è rischioso, ma è ciò che serve per tenere in vita il progetto. C’è tutto il potenziale per mantenere viva la saga, portare un pubblico diverso e fare qualcosa di interessante che, si spera, sorprenderà e divertirà.

In Assassinio a Venezia la storia segue Poirot in pensione, che sta vivendo in esilio autoimposto nella città più affascinante del mondo. Una sera Poirot decide di partecipare a una seduta spiritica in un palazzo fatiscente. Quando uno degli ospiti verrà assassinato, il detective sarà catapultato in un sinistro mondo di ombre e segreti.