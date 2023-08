The Toxic Avenger: ecco poster e sinossi del film

Dopo che è stata condivisa la prima immagine di The Toxic Avenger, da poco sono stati resi disponibili il poster e la sinossi ufficiale del lungometraggio reboot del cult della Troma.

Ecco il poster.

Mentre questa è la sinossi di The Toxic Avengers:

Mentre il film originale (presentato per la prima volta nel 1984 — quasi 40 anni fa!) seguiva il destino di Melvin Ferd Junko III (Mitch Cohen), che passa da zero a eroe tossico dopo un caso di bullismo andato storto, la versione contemporanea di Macon Blair segue una creatura orrendamente deformata di dimensioni e forza sovrumane. Peter Dinklage interpreta il bidello oppresso Winston Gooze che, dopo essere caduto in una vasca di rifiuti tossici, diventa nientemeno che The Toxic Avenger. Winston si scontrerà con le forze malvagie dell’avidità e della corruzione per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità.