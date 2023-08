The Toxic Avenger: ecco la prima immagine di Peter Dinklage come protagonista del film

Ecco la prima immagine di Peter Dinklage come protagonista di The Toxic Avenger.

Da poco online è stata diffusa la prima immagine di The Toxic Avenger, il film reboot del lungometraggio cult della Troma. Nel progetto sono protagonisti Peter Dinklage e Kevin Bacon.

Dopo che ci sono stati vari tentativi di realizzare questo progetto, l’interprete Peter Dinklage è stato scritturato nel 2020 come protagonista. Lo stesso attore ha dichiarato:

Non è un remake. Mi piacciono i film di guerriglia. Ci sono certi titoli di questo tipo che tendono ad essere prodotti solo per passione per il genere. Alcuni di loro non sono il massimo, ma altri sono così divertenti. Quando fai film troppo puliti puoi allontanare il pubblico, perché, a volte, vogliono sentire lo sporco sotto le unghie. Penso che i film della Troma abbiano decisamente immerso il pubblico nei rifiuti tossici.

Questa è la trama di The Toxic Avenger:

Quando un uomo qualunque, in difficoltà, viene spinto in una vasca di rifiuti tossici, si trasforma in un mostro mutante. Sarà così che passerà dall’essere un emarginato evitato da tutti a un eroe perdente, mentre corre per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità.