Suicide Squad: il regista ammette che è stato uno sbaglio proporre Joker con i tatuaggi

David Ayer continua a insistere sull’idea di proporre la sua versione di Suicide Squad, ma il regista, nel frattempo, ha avuto anche la possibilità di riconoscere alcuni sbagli fatti in fase di produzione, e tra questi ci sta anche l’idea di aver riempito di tatuaggi il Joker di Jared Leto.

Ecco cosa ha dichiarato David Ayer a riguardo:

L’idea dei tatuaggi è stata mia al 100%. È stata una mia scelta. Originariamente uno dei tatuaggi più in evidenza doveva riportare la parola ‘Benedetto’ e non ‘Danneggiato.’ Ora, detto questo, mi pento di quella decisione. Ha creato acrimonia e divisione. Non tutte le idee sono buone. E posso dire che sono disposto a mettermi da parte in un angolo, mentre Internet mi schiaffeggia per questo post.

David Ayer ha dichiarato qualche tempo fa che James Gunn ha dato una possibilità alla sua Ayer Cut, riferendogli che ci sarà il momento adatto per far uscire la sua versione di Suicide Squad. Considerando che il primo film della nuova gestione del DCU uscirà nel 2025 (stiamo parlando di Superman: Legacy), è possibile che per i dieci anni di Suicide Squad, nel 2026, possa arrivare il momento della Ayer Cut.