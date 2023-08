Serpenti: nuova specie scoperta in Perù, il nome è un omaggio a Harrison Ford

Una nuova specie di serpente è stata scoperta in Perù e battezzata come Tachymenoides harrisonfordi, in omaggio all’attore Harrison Ford, celebre per il suo ruolo nell’iconica serie di Indiana Jones. La scelta di intitolare il serpente a Ford è stata motivata dal suo impegno nel campo della conservazione ambientale. In qualità di Vice Presidente di Conservation International e donatore a numerose organizzazioni ambientaliste, Ford è stato riconosciuto dalla comunità scientifica per il suo contributo prezioso.

Questo tributo ha anche una nota ironica, dato che Ford è noto per la sua paura dei serpenti nella vita reale, in contrasto con il suo coraggioso personaggio di Indiana Jones. L’attore, 81 anni, ha espresso gratitudine per l’onore ricevuto, sottolineando la sua passione autentica per i rettili. Ha dichiarato: “Questa scoperta è umiliante e illuminante. Ricorda che c’è ancora molto da imparare sul nostro mondo selvaggio e che gli umani sono una piccola parte di una vasta biosfera.”

Il Tachymenoides harrisonfordi è stato individuato durante un’escursione nel 2022 nelle Ande peruviane, nel Parco Nazionale Otishi. Fino ad ora è stato avvistato solo un maschio adulto, fotografato, misurato e identificato geneticamente. Questo serpente, lungo 40,6 cm, è inoffensivo per l’uomo in quanto privo di veleno. La sua colorazione gli consente di mimetizzarsi efficacemente nella campagna andina, un vantaggio durante la caccia alle prede.

Edgar Lehr, co-autore della scoperta e professore di biologia presso l’Università di Illinois Wesleyan, ha sottolineato l’importanza di descrivere nuove specie, auspicando che il nome del serpente contribuisca a sensibilizzare sull’importanza delle ricerche sul campo. Ha evidenziato che solo gli organismi noti possono essere protetti, mentre molte specie ancora non hanno un nome identificativo.

Non è la prima volta che l’attore ha un animale a lui dedicato. Nel 1993, un ragno californiano è stato chiamato Calponia harrisonfordi. Questa doppia citazione ha una sfumatura comica, in quanto il personaggio interpretato da Sean Connery aveva paura dei ragni in “Indiana Jones e l’ultima crociata”. Ford è l’unico attore vivente con due specie animali dedicate, un’onorificenza che lo distingue accanto al noto naturalista David Attenborough, a cui sono state dedicate ben 55 specie.