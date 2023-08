OnePlus Ace 2 Pro ufficiale: 24GB di RAM, S8G2 e ricarica rapida a 150W

Il OnePlus Ace 2 Pro ha finalmente fatto la sua apparizione ufficiale dopo diverse settimane di indiscrezioni. Questo nuovo modello, destinato al mercato cinese, non solo si pone come il naturale successore dei precedenti modelli Ace 2 e Ace Pro, ma rappresenta anche una svolta per il marchio OnePlus, essendo il suo primo smartphone equipaggiato con 24GB di RAM. Un numero impressionante (e forse eccessivo), ma al quale ci abitueremo molto presto: sono tantissimi i produttori, soprattutto cinesi, al lavoro su telefoni con questa caratteristica.

La scheda tecnica è solida come sempre, quando si parla dei telefoni di OnePlus. Bene il display AMOLED da 6,74 pollici, con una risoluzione di 2772×1240 e un refresh rate adattivo che può raggiungere i 120Hz, garantendo immagini fluide e dettagliate. Il dispositivo monta il nuovo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, una scelta – comune a tutti i top di gamma di questa stagione – che assicura elevate prestazioni. E poi lo storage, che nel modello di punta (e dunque più costoso) arriva fino a 1TB di spazio di archiviazione con la tecnologia UFS 4.0.

Tra le altre cose, segnaliamo la batteria da 5.000mAh con ricarica super rapida a 150W, che consente di ricaricare lo smartphone in tempi veramente brevi.Sul fronte fotografico, troviamo una fotocamera anteriore da 16MP, mentre sul retro il dispositivo sfoggia un trio di fotocamere, con una principale da 50MP, un’ultra grandangolare da 8MP e una lente macro da 2MP, offrendo così una grande versatilità in ogni situazione.

Sebbene sia inizialmente destinato al mercato cinese, non vediamo l’ora di scoprire se e quando verrà proposto anche in altri paesi.