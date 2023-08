New York City proibisce TikTok su dispositivi governativi

Mercoledì, The Verge ha riferito che New York City ha deciso di bandire l’uso di TikTok da tutti i dispositivi governativi. Tutte le agenzie cittadine avranno 30 giorni di tempo per rimuovere l’app di proprietà di ByteDance dai loro dispositivi. Ai dipendenti non sarà permesso scaricare o utilizzare TikTok sui dispositivi tecnologici forniti dalla città a partire da subito. Questa decisione arriva tre anni dopo che lo stato di New York aveva già messo al bando TikTok sui dispositivi governativi nel 2020.

La decisione è stata promossa dall’NYC Cyber Command, una sottosezione dell’Office of Technology and Innovation, che ha segnalato alla città le potenziali minacce alla sicurezza poste da TikTok. Un portavoce del Municipio ha dichiarato: “L’NYC Cyber Command esplora e promuove regolarmente misure proattive per proteggere i dati dei newyorkesi. Nell’ambito di questi sforzi continui, l’NYC Cyber Command ha stabilito che l’applicazione TikTok rappresenta una minaccia alla sicurezza delle reti tecniche della città e ha diretto la sua rimozione dai dispositivi di proprietà della città.”

Altri stati e località, in particolare il Montana, hanno deciso di bandire TikTok in maniera più ampia. Ad oggi, trentatré stati, senza distinzione di appartenenza politica, hanno imposto restrizioni sull’uso di TikTok sui dispositivi tecnologici di proprietà governativa.