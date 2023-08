Mrs. Doubtfire: con Robin Williams in vita il sequel si sarebbe fatto

La morte di Robin Williams ha impedito che si arrivasse alla produzione di un sequel che avrebbe fatto felici alcuni appassionati, e che però ne avrebbe scontentati altri: stiamo parlando di Mrs. Doubtfire.

Il lungometraggio originale degli anni Novanta è un vero e proprio cult della commedia americana, ma negli anni successivi alla sua uscita si è parlato diverse volte della possibilità di realizzarne un sequel. Ma, dopo che Robin Williams è scomparso nel 2014, il regista Chris Columbus ha dichiarato:

Dopo la scomparsa di Robin posso dire che un sequel non ci sarà mai. Io e Robin ne parlavamo, perché, dopo che per anni ci siamo detti di non farlo, ci era arrivato un soggetto davvero interessante, ed avevamo cambiato idea.

Ed in effetti pensare a qualcuno che possa essere capace di sostituire Robin Williams, in particolare proprio in Mrs. Doubtfire, sembra un qualcosa d’impensabile.

Ci sono però alcuni membri del cast che si sarebbero resi disponibili per un eventuale sequel di Mrs. Doubtfire. Stiamo parlando degli interpreti dei figli di Daniel Hillard: Matthew Lawrence e Lisa Jakub hanno dichiarato che avrebbero piacere nel partecipare ad un secondo capitolo, mentre del parere opposto è stata Mara Wilson, che ha scritto su Twitter:

Per la cronaca, non ho niente a che fare con le voci che riguardano un sequel di Mrs. Doubtfire, né sono interessata alla cosa.

A questo punto viene da dire che un sequel di Mrs. Doubtfire non ci sarà, e, forse, è giusto che sia così.