Masonite M-PWR: Una porta d’ingresso di lusso piena di tecnologia

Svelata per la prima volta al CES 2022, la Masonite M-PWR si presenta con un videocitofono Ring integrato e una serratura intelligente Yale, oltre a luci LED attivate dal movimento e un sensore per porta – il tutto alimentato dal sistema elettrico della tua casa, eliminando la necessità di sostituire le batterie. Una batteria di backup integrata mantiene la porta operativa per 24 ore in caso di interruzione di corrente. Sia il citofono che la serratura possono essere aggiornati nel tempo man mano che la tecnologia avanza. Se speravi in un’app unica per gestire tutto, però, rimarrai deluso. Per utilizzare tutte le funzionalità della porta, hai bisogno di un minimo di tre app.

Cioè quelle di Ring, di Yale per aprire la serratura e, quindi, di M-PWR per personalizzare le luci LED. Quanto ti costerà tutta questa tecnologia? La Masonite M-PWR in fibra di vetro parte da 4.000 dollari – e questo è per il modello base. Sono disponibili diverse finiture/design/opzioni di vetro, con il prezzo delle versioni di fascia alta che raggiunge i 7.000 dollari.

Oh e per la cronaca il prezzo non include nemmeno l’installazione, un’operazione che la maggior parte dei proprietari di casa non può fare da sola poiché la porta deve essere cablata.