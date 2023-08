Magic: The Gathering – Terre Selvagge di Eldraine: card reveal esclusivo per Lega Nerd!

Wizards of the Coast e Lega Nerd vi mostrano in anteprima esclusiva una carta rara dalla nuova espansione di Magic: The Gathering...Terre Selvagge di Eldraine!

Terre Selvagge di Eldraine (Wilds of Eldraine), nuova espansione di Magic: The Gathering, debutterà il prossimo 8 settembre: nel frattempo, Lega Nerd e Wizards of the Coast vi regalano l’anteprima esclusiva di una carta rara del set: quella del Saccheggiatore di Sembianze (Likeness Looter) che vi presentiamo sia in italiano che in inglese, anche in versione Extended Art.

Si tratta di una Creatura – Polimorfo Spiritello da due mana, uno blu e uno nero, 1/1 con Volare e doppia abilità. La prima, piuttosto semplice quanto efficace per ciclare il mazzo, permette di pescare una carta, per poi scartare una carta, semplicemente tappando il Saccheggiatore. La seconda abilità è quella che, tuttavia, lo caratterizza di più: pagando X mana, il Saccheggiatore di Sembianze diventa una copia di una carta creatura bersaglio nel cimitero del proprietario con valore di mana X, con in più Volare e questa abilità, che va attivata solo come una stregoneria.

Con la nuova espansione porteremo la nostra avventura oltre le mura del castello do Eldraine, fin dentro le Terre Selvagge. Questi boschi misteriosi ospitano creature stravaganti, orsi selvaggi e magia arcana. Terre Selvagge di Eldraine riesce a riprodurre l’alone di mistero che avvolge queste lande, invitando i giocatori a scoprire i segreti che potrebbero celare.

Quando Terre Selvagge di Eldraine uscirà, potrete unirvi al divertimento in vari modi. Sono già da ora disponibili i preordini per le buste per draft, quelle dell’espansione e le Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine. Che preferiate draftare nei Friday Night o collezionare illustrazioni in stile vetrina, potrete godervi Terre Selvagge di Eldraine in svariati modi. Inoltre, saranno disponibili due mazzi di Commander a tema Terre Selvagge di Eldraine, ognuno con un mazzo da 100 carte unico. In queste potrete trovare le dieci carte inedite di Magic, due carte foil leggendarie e un Collector Booster Sample Pack. Questi mazzi, Dominio Fatato e Valore e Virtù, usciranno con Terre Selvagge di Eldraine l’8 settembre 2023.

