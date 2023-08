Luglio è stato il mese più caldo mai registrato nella Storia, arriva l’ufficialità della NASA

Arriva l’ennesima conferma, questa volta dalla NASA: luglio 2023 è stato dichiarato il mese più caldo mai registrato da quando teniamo traccia di questo dato.

Questo allarmante annuncio arriva direttamente dagli scienziati del Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA a New York.Nel dettaglio, luglio 2023 è stato più caldo di 0,24 gradi Celsius rispetto a ogni altro luglio registrato dalla NASA e 1,18°C più caldo rispetto alla media dei mesi di luglio registrati tra il 1951 e il 1980. Questi dati sottolineano l’importanza delle analisi del GISS, focalizzate sulle variazioni delle temperature a lungo termine.

Bill Nelson, amministratore della NASA, ha ribadito: “Il cambiamento climatico non è un’astrazione. Miliardi di persone in tutto il mondo l’hanno sentito sulla loro pelle durante il luglio 2023. Dobbiamo agire ora”.

NASA confirms: this July was the hottest month on record.🌡️https://t.co/gzu9vPoraT

Our record starts in 1880, when consistent global recordkeeping became possible. It shows an undeniable pattern of increasing global temperatures, primarily from human emissions of carbon dioxide. pic.twitter.com/YqTfn9BMuX

— NASA Earth (@NASAEarth) August 14, 2023