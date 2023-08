Fingernails – Una diagnosi d’amore: prime immagini della serie Apple TV+

Apple Original Films ha annunciato che “Fingernails – Una diagnosi d’amore“, l’atteso film interpretato da Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White e Luke Wilson e già selezionato al Toronto International Film Festival, uscirà il 3 novembre su Apple TV+. Ecco le prime foto ufficiali della pellicola, in attesa del trailer. “Fingernails – Una diagnosi d’amore” è il secondo lungometraggio e il primo film in lingua inglese del visionario regista/scrittore/produttore Christos Nikou, il cui debutto alla regia è stato l’acclamato “Apples”.

Sinossi: Anna e Ryan hanno trovato il vero amore. È stato dimostrato da una nuova e controversa tecnologia. C’è solo un problema: Anna non è ancora sicura. Poi accetta un posto in un istituto di sperimentazione amorosa e incontra Amir.

Il film è scritto da Christos Nikou con Stavros Raptis e Sam Steiner ed è prodotto, oltre allo stesso Nikou, da Cate Blanchett, Andrew Upton e Coco Francini per Dirty Films e Lucas Wiesendanger per FilmNation Entertainment. Il film è prodotto esecutivamente da Glen Basner, Milan Popelka, Alison Cohen e Ashley Fox della FilmNation Entertainment insieme a Kevin Lafferty e Jerome Duboz.

Si tratta di un momento di grosso fermento creativo per Apple TV+, che sta diversificando la sua offerta proponendo anche grande cinema: ricordiamo che il Napoleone di Ridley Scott con Joaquin Phoenix protagonista è, ad esempio, una coproduzione tra Apple e Sony Pictures, che sulla piattaforma uscirà sotto l’etichetta “Apple Original Films”. L’entusiasmo per la gamma di film Apple Original continua a crescere sin dal debutto di Apple TV+, avvenuto ormai poco più di tre anni fa. Oltre a essere il primo servizio di streaming ad essersi aggiudicato l’Oscar per il miglior film con “CODA”, il cortometraggio animato Apple Original “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” ha poi recentemente vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio d’animazione. “Napoleone” sarà presentato in anteprima insieme alla gamma di nuovi film Apple Original, tra cui “Tetris”, interpretato da Taron Egerton e recentemente presentato in anteprima mondiale al SXSW; l’acclamato documentario “STILL: la storia di Michael J. Fox”; il documentario, selezione del Sundance, “Stephen Curry: Underrated”; “Ghosted”, un film d’azione e avventura ad alto contenuto di romanticismo con Chris Evans e Ana de Armas; “Killers of the Flower Moon”, il film di prossima uscita con i premi Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro e l’esordiente Lily Gladstone, del regista premio Oscar Martin Scorsese.

