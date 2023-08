Blue Beetle: il punteggio di Rotten Tomatoes è tra i migliori per un film DC

Blue Beetle è appena uscito nelle sale cinematografiche, e Rotten Tomatoes ha fatto uscire il punteggio del lungometraggio, che è uno tra i migliori del DC Cinematic Universe. Il punteggio della critica è dell’82%.

Ecco il giudizio globale di Blue Beetle su Rotten Tomatoes:

Guidato dalla performance magnetica di Xolo Maridueña nel ruolo del protagonista, Blue Beetle è un film di supereroi incentrato sulla famiglia con molto umorismo e cuore.

Tra gli ultimi film usciti della casa di produzione ci sono Shazam! Fury of the Gods, che su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 49%, The Flash, che ha avuto il 64%, mentre Black Adam ha guadagnato solo il 39% di approvazione.

Mentre tra i film meglio classificati del DC Cinematic Universe ci sono Wonder Woman, che ha ottenuto il 93%, The Suicide Squad che ha guadagnato il 90%, ed il primo Shazam! del 2019, che ha ottenuto il 90%.

Blue Beetle ha ottenuto un risultato che gli permette di stare dietro a questi film, ed a The Batman che ha ottenuto l’85% di approvazione. Il lungometraggio è appena uscito al cinema.