Una casa automobilistica vietnamita vale più di Ford e General Motors messe assieme

Il valore delle azioni di VinFast, il produttore vietnamita di veicoli elettrici, hanno registrato un incremento del 270% dopo il loro debutto sul mercato statunitense. Questa impressionante crescita ha catapultato il valore di mercato complessivo dell’azienda, superando colossi dell’automobile come Ford, GM, BMW e Volkswagen.

Martedì, VinFast ha fatto il suo ingresso al Nasdaq a seguito della conclusione della fusione con la società speciale d’acquisizione quotata negli USA, Black Spade Acquisition. Una SPAC è una società di scopo specifico che raccoglie capitali attraverso un’offerta pubblica iniziale con l’obiettivo di acquisire un’azienda operativa già esistente. Un tema che avevamo già affrontato parlando del social network di Donald Trump.

Le azioni di VinFast hanno chiuso a 37.06 dollari martedì, con un incremento del 270% rispetto al prezzo dell’IPO di Black Spade Acquisition, fissato a 10 dollari. Mercoledì, prima dell’apertura del mercato, le azioni erano in calo del 10%.

Dopo questo debutto, VinFast ha ora un valore di mercato di 85 miliardi di dollari, secondo i calcoli di CNBC. La fusione con la SPAC aveva precedentemente valutato VinFast a circa 23 miliardi do dollari, come riportato in un documento depositato a giugno presso il regolatore dei valori mobiliari degli USA.

Per mettere in prospettiva questi numeri, sia BMW che Volkswagen hanno un valore di mercato di circa 69 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv, mentre Ford e GM valgono, rispettivamente, 48 e 46 miliardi di dollari.

In termini di capitalizzazione di mercato, Tesla rimane il più grande produttore di automobili al mondo con 739 miliardi di dolalri, mentre il rivale cinese BYD occupa il quarto posto con una valutazione di 93 miliardi di dollari.

VinFast rappresenta la divisione automobilistica del conglomerato vietnamita Vingroup ed è stata fondata nel 2017. Sebbene si stia rapidamente affermando come un importante player nel settore delle auto elettriche, resta comunque molto difficile giustificare una capitalizzazione di mercato così elevata.