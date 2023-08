Skull and Bones: la Closed Beta dal 25 al 28 agosto, ecco come partecipare

A sorpresa, Ubisoft annuncia una Closed Beta di Skull and Bones dal 25 al 28 agosto: vi spieghiamo come potete partecipare.

Se siete tra i tanti che attendono speranzosi il nuovo titolo piratesco di Ubisoft, Skull and Bones, abbiamo ottime notizie per voi: è stato appena annunciato che dal 25 al 28 agosto si terrà, a sorpresa, un Closed Beta Test del gioco su PC, tramite la piattaforma Ubisoft Connect. Si tratta di un evento a invito: continuate a leggere per scoprire come fare ad accaparrarvi un posto.

L’unica lingua supportata sarà l’inglese e il preload inizierà già dal 22 agosto. Chi riceverà l’invito avrà a sua volta la possibilità di reclutare nella sua “ciurma” due amici.

I requisiti minimi per far andare il gioco (a 1080p e 30 FPS) non sono stringenti: Windows 10, Intel Core i7-4790 o AMD Ryzen 5 1600, 8 GB di RAM (in dual-channel), NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) o AMD Radeon RX 570 (8 GB), 65 GB di memoria disponibile (consigliato l’SSD, ovviamente). Trovate tutte le caratteristiche e le configurazioni a quest’indirizzo, dove troverete anche il link per richiedere l’iscrizione alla Beta (iscrizione che non è assicurata ed è a discrezione di Ubisoft, ad ogni modo).

Nella Beta sarà possibile esplorare l’Isola Rossa e le coste africane, e la partecipazione varrà alcune vanity esclusive da esibire all’interno del gioco dopo il lancio. Sarà inoltre una Beta libera da NDA e apertamente streammabile, quindi possiamo aspettarci una grande copertura mediatica da parte dei partecipanti, su YouTube e Twitch.

Naturalmente questa si tratta di una Beta chiusa ma aperta anche a chi non è nel cosiddetto “Programma Insider”. Il Programma Insider è una fase di testing live alla quale partecipano giocatori selezionati che vengono invitati a giocare a una prima versione del gioco in condizioni reali e in anteprima assoluta. Questo significa che, per la prima volta, i membri del Programma Insider potranno giocare a Skull and Bones e sbirciare dietro le quinte per scoprire i retroscena del lavoro del team di sviluppo.

