Scott Pilgrim: il teaser della serie animata Netflix

Dopo l’annuncio arrivato lo scorso anno, ora Netflix ha lanciato il teaser della serie animata su Scott Pilgrim. Si tratta di un progetto che farà il suo esordio sulla piattaforma streaming il 17 novembre.

Ecco il video.

La serie sarà composta complessivamente da otto episodi, ed il cast vocale originale vedrà presenti Michael Cera (che farà Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (come Ramona Flowers), Kieran Culkin (sarà Wallace Wells), Chris Evans (farà Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Brandon Routh (Todd Ingram), Jason Schwartzman (Gideon Graves), Satya Bhabha (Matthew Patel), Johnny Simmons (Young Neil), Marb Webber (Stephen Stills), Mae Whitman (Roxie) ed Ellen Wong (Knives Chau).

Come potete vedere il cast originale del film live-action si presterà anche per dare la voce ad i protagonisti della serie animata. Bryan Lee O’Malley, il creatore dei fumetti su Scott Pilgrim, sarà, assieme a BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?, Happily) il produttore esecutivo, lo sceneggiatore, e lo showrunner della produzione.