One Piece: le nuove foto del live action mostrano i pirati di Cappello di Paglia da piccoli

Netflix ha rilasciato alcune foto inedite tratte dalla serie live action di One Piece in arrivo a fine agosto, mostrando il look dei protagonisti in versione infanti

L’uscita su Netflix del live action tratto da One Piece si avvicina, dato che mancano un paio di settimane al 31 agosto: il lancio sta venendo supportato da diverse iniziative e anteprime, e oggi arriva una manciata di nuove foto, che mostrano i membri della ciurma di Cappello di Paglia ai tempi dell’infanzia, nei loro flashback strappalacrime che i fan dell’opera originale ben conoscono. In questi scatti Colton Osorio è Luffy, Lily Fisher è Nami, Christian Convery è Sanji, Maximilian Lee Piazza è Zoro e Kevin Saula è Usopp. Scorgiamo oltretutto, di spalle, Genna Galloway nei panni di Belle-Mere.

Oltre a queste, ufficiali, vi mostriamo anche due foto di backstage e uno scatto non rilasciato ufficialmente: la prima vede Iñaki Godoy e Mackenyu in una pausa dalle riprese, nell’altra oltre a Mackenyu abbiamo Taz Skylar ed Emily Rudd davanti alla roulotte dell’attrice: particolare significativo è l’outfit di Nami, un easter egg dedicato ai fan, che potranno riconoscere in esso una rielaborazione del design preliminare (mai utilizzato) del personaggio svelato da Oda anni fa. La foto di scena non ufficiale, invece, vede Sanji alle prese con la cucina, sotto l’attenta guida di Zeff (Craig Fairbrass), con tanto di baffi intrecciati come nel manga.

this a BTS m or an album cover???

A swordsman 🗡️ , a thief 💰 , and a chef 👨🏼‍🍳 . #onepiecenetflix pic.twitter.com/h8nuTGewTP — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 8, 2023

👀 Can anyone guess where this BTS photo was taken? 📸 #OnePieceNetflix pic.twitter.com/j5tdWCwhAA — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) August 15, 2023

Zeff y Sanji en el live action.#ONEPIECE pic.twitter.com/F8wEsQYmIi — One Piece Crew 🥳 (@OPCrew_Oficial) August 4, 2023

Tratta da uno dei manga più amati di sempre, One Piece è una epopea ambientata al largo degli oceani più tempestosi. Monkey D. Luffy, l’eroe dell’epopea ideata da Eiichiro Oda, è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali. Il manga di One Piece è in corso di pubblicazione ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato in Italia nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone e nel mondo, con un anime che è arrivato al grandissimo traguardo di mille episodi.

Leggi anche: