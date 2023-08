Kraven – Il Cacciatore: Ad Aaron Taylor-Johnson non frega niente di essere protagonista di un cinecomics

Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista di Kraven – Il Cacciatore, ma l’interprete ha dichiarato di non essere affatto interessato in maniera stretta alla partecipazione ai cinecomics ed ai blockbuster in genere, nonostante abbia fatto parte di diverse produzioni importanti.

Ecco le sue parole:

La cosa che mi preme di più è stare a casa con la mia famiglia ed i miei bambini, e lotto affinché ciò possa succedere il più possibile. Di tutto il resto non me ne frega niente. Onestamente pensavo di aver davvero chiuso con questo tipo di film. Non puoi entrare in questi ruoli se non hai la predisposizione adatta. Devi essere preparato mentalmente. Penso di poter stare meglio nella mia vita dopo essermi messo a confronto con situazioni del genere.

Ricordiamo che Kraven – Il Cacciatore è un film che fa parte dello Spiderverso che la Sony sta costruendo attorno ai villain ed agli antieroi che fanno parte delle storie di Spider-Man.

Il lungometraggio vedrà nel cast anche Russell Crowe. L’uscita al cinema è prevista per il 2024.