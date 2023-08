Gemini, l’arma segreta di Google per vincere la guerra contro ChatGPT

Nell’ambito degli sviluppi più recenti nel settore dell’intelligenza artificiale, Sundar Pichai, CEO di Alphabet (la casa madre di Google), ha effettuato una mossa audace ad aprile: ha fuso due grandi team di intelligenza artificiale che fino a pochi mesi fa lavoravano con culture, tipologie di codice e applicazioni diverse. Una scelta rischiosa, ma dettata da un obiettivo ambiziosissimo: difendere la supremazia di Google e battere un rivale agguerrito come OpenAI.

I risultati di questo sforzo iniziano a vedersi. Centinaia di persone lavorano alacremente al rilascio di una serie di grandi modelli di apprendimento automatico, che rappresentano uno dei prodotti a più alto rischio mai realizzati dalla società. Questi modelli sono noti collettivamente come “Gemini“.

Secondo quanto riportato da The Information, e sostenuto da una fonte interna al progetto, Gemini si prefigge di offrire a Google capacità senza precedenti, superando i limiti dei modelli concorrenti. Mentre LLM come GPT-4 di OpenAI possono comprendere e produrre testo conversazionale, Gemini ambisce a superare questo confine. Oltre alle capacità testuali simili a quelle di GPT-4, Gemini avrà anche la capacità di creare immagini AI basate su una descrizione testuale, in un modo simile ai generatori di immagini AI come Midjourney e Stable Diffusion.

Ma le ambizioni per Gemini non si fermano qui. È emerso che i dipendenti di Google hanno discusso l’uso di Gemini per offrire funzionalità come l’analisi di grafici, la creazione di grafica basata su descrizioni testuali e il controllo del software tramite comandi vocali o testuali. Con Gemini, Google punta a potenziare una serie di servizi, dal chatbot Bard, che concorre con il ChatGPT di OpenAI, alle app aziendali come Google Docs e Slides. Inoltre, l’azienda prevede di offrire l’accesso a Gemini agli sviluppatori di app attraverso Google Cloud. Ciò potrebbe aiutare Google a competere con Microsoft, che ha introdotto nuove funzionalità AI per le sue app Office 365 e vende l’accesso ai modelli di OpenAI ai suoi clienti business.