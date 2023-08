Depp V Heard: da oggi la docuserie è su Netflix

Dopo che lo scorso anno il processo per diffamazione di Johnny Depp nei confronti di Amber Heard ha tenuto banco sul web, ora il racconto di quegli avvenimenti arriva in una docuserie dal titolo Depp V Heard, che è da oggi disponibile su Netflix.

Ecco il trailer di presentazione.

Emma Cooper è stata la regista della docuserie, ed ha raccontato sul progetto:

Mi sono ritrovata a guardare compulsivamente le reazioni del pubblico, per poi discuterne con i miei amici e guardare cosa dicevano tutti sui social. E mi chiedevo cosa dicesse di me tutto ciò, visto che ero così interessata a quello che sembrava essere un evento piuttosto triste su di una relazione privata. Più ci guardavo dentro, e più mi sentivo come se fossimo all’interno di un fenomeno culturale e sociale. Come documentarista ho sentito che si stava creando un’opportunità per me di riflettere su come mi sentissi mentre lo guardavo, e ho sentito che si trattava di un vero zeitgeist dei nostri tempi.