Zuckerberg e l’incontro di MMA in Italia: “Musk è un fanfarone, è tempo di lasciar perdere e andare avanti

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha scritto oggi in un post su Threads che “è tempo di andare avanti” e ignorare le dichiarazioni di Elon Musk su un possibile cage match – cioè un incontro in una gabbia, come quelle delle leghe di MMA come l’UFC – contro di lui.

“Possiamo tutti convenire che Elon non sia serio”, ha scritto Zuckerberg, che ha aggiunto che il fondatore di Tesla gli aveva proposto di “fare un match di prova nel giardino di casa mia”. Zuckerberg ha montato un ring da combattimento nel giardino di una delle sue ville. “Gli ho proposto una data, ma non ha mai risposto, sostenendo che dovesse sottoporsi ad un’operazione chirurgica”, ha quindi aggiunto Zuckerberg.

Tutto ciò è seguito da un paio di screenshot di messaggi di testo tra i due miliardari che sono stati postati su X oggi dall’utente DogeDesigner e, successivamente, dallo stesso Elon Musk. Il thread mostrava Musk che proponeva un “incontro di prova” la prossima settimana a casa di Zuckerberg. A ciò, Zuckerberg ha risposto dicendo a Musk che se desidera un “vero combattimento MMA“, dovrebbe allenarsi da solo e far sapere a Zuck quando è “pronto per competere”.

I due CEO avevano concordato a giugno di sfidarsi in un incontro di MMA. Zuckerberg è un amatore e da ormai numerosi mesi si allena con costanza nelle arti marziali: recentemente ha vinto una competizione locale di jujitsu. Al contrario, non sembra che Musk abbia particolare esperienza nella lotta — il miliardario, ad ogni modo, in passato aveva detto di pensare di avere un vantaggio naturale dovuto alla differenza di peso e altezza.

Tra le altre cose, Zuckerberg ha aggiunto che Elon Musk continua a fare dichiarazioni roboanti, annunciando dettagli sull’evento che però non sono mai stati concordati con lui. Leggendo tra le righe, sembra che l’idea di tenere l’incontro in Italia non sarebbe mai stata accennata al fondatore di Facebook. «Se mai l’incontro si farà, lo sentirete direttamente da me», ha quindi chiosato Mark Zuckerberg. Come a dire: date per scontato che qualsiasi affermazione di Musk non sia attendibile.