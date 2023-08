The Monkey King: dietro le quinte del film d’animazione Netflix

Il mito di Sun Wukong viene rivisitato in un film d'animazione per Netflix, The Monkey King, di cui vi mostriamo il video di backstage ufficiale.

The Monkey King debutterà il 18 agosto in esclusiva su Netflix: si tratta di un film d’animazione realizzato da Reel FX e Pearl Studio e diretto da Anthony Stacchi, già regista di Boxtrolls – Le scatole magiche (2014) e Boog & Elliot a caccia di amici (2006). Nel cast di voci originali ritroviamo Jimmy O. Yang, Stephanie Hsu, BD Wong e Hoon Lee. In attesa dell’arrivo della pellicola sulla piattaforma ecco un video di backstage con Jimmy O. Yang (voce originale di Monkey King), Peilin Chou (produttrice), Siwei Zou (coreografo delle scene di combattimento) ed Anthony Stacchi (regista).

The Monkey King è una commedia per famiglie realizzata in animazione, carica d’azione e umorismo, che segue una carismatica e avventata scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un’epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti… l’ego del protagonista! Durante questa missione una intraprendente ragazzina sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo, e che l’abbattere i propri nemici con la forza non è sempre l’unica o la migliore delle vie…

Il concept dell’avventura prende a piene mani da una delle leggende cinesi più famose di sempre, alla quale si sono ispirate innumerevoli altre opere e autori, da Leiji Matsumoto e Akira Toriyama al nostrano Milo Manara (Lo scimmiotto, del 1976). Eh sì, perché è proprio lo scimmiotto a cui è ispirato, per dirne una, Goku, protagonista di Dragon Ball, ma anche altri anime come The Monkey, Saiyuki e Starzinger. Tutto deriva da “Il viaggio in Occidente”, romanzo itinerante pubblicato in Cina alla fine del 16esimo secolo sulla base dei racconti popolari tramandati dai tempi della dinastia Tang (618-907 d.C.) e che è entrato così radicalmente nella cultura dell’Estremo Oriente da diventarne un mito famoso quanto quello di Ulisse da noi. La versione del film di Stacchi riprende molti tratti dell’originale, semplificando il gruppo di personaggi principali ma riproponendo alcuni elementi fondamentali del personaggio in maniera piuttosto pedissequa, tra cui un carattere entusiasta ma anche testardo e infantile, la propensione a risolvere il tutto con le sue abilità ginniche e di lotta e il frequente ricorso a un inseparabile bastone magico.

