Ford ha assunto una delle menti dietro ad Apple TV+ e Apple One

Ford ha annunciato di aver assunto Peter Stern, ex vicepresidente dei servizi di Apple e mente dietro allo sviluppo dell’operazione di streaming TV dell’azienda di Cupertino, con l’obiettivo di guidare gli sforzi per migliorare l’esperienza software dei clienti.

Stern ha lasciato Apple all’inizio dell’anno, dopo aver lavorato per sei anni alla guida del lancio di una serie di servizi, tra cui Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Arcade, Apple Fitness Plus, MLS Season Pass e Apple One.

Nel suo nuovo ruolo presso Ford, Stern avrà il compito di formare “una squadra di livello mondiale per creare e commercializzare esperienze innovative per i clienti integrando hardware, software e servizi attraverso Ford Blue, Model e e Ford Pro”, ha dichiarato l’azienda. Stern risponderà direttamente all’AD di Ford, Jim Farley.

“Questo passo è di natura trasformazionale”, ha dichiarato Farley, “poiché la pietra miliare del nostro piano Ford+ è creare servizi e esperienze clienti incredibili, resi possibili da un eccellente hardware e software. Non c’è nessuno al mondo più preparato di Peter Stern per costruire questa parte strategicamente fondamentale della nostra attività.”

Peter Stern si unisce ad un altro veterano di Apple assunto da Ford: Doug Field, che ha ricoperto il ruolo di VP della divisione progetti speciali. Field era la figura chiave dietro gli sforzi di Apple per realizzare un’auto elettrica autonoma, nota come Project Titan.