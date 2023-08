Crisi climatica e salute mentale: l’ecoansia come disagio psicologico

Ulteriori ricerche sono necessarie per confermare l'efficacia delle strategie di mitigazione per l'ecoansia e promuovere un cambiamento di atteggiamento.

L’attuale crisi climatica sta producendo impatti devastanti su paesaggi e comunità in tutto il mondo, aumentando gli eventi climatici estremi e minacciando la sopravvivenza di numerose specie. Questa situazione ha dato origine al concetto di “ecoansia”, una forma di sofferenza esistenziale e psicologica che può emergere da traumi legati ai disastri ecologici e alla preoccupazione per i cambiamenti climatici.

La comunità scientifica ha attivamente esplorato l’intersezione tra crisi climatica e salute mentale. Il fenomeno dell’ecoansia è al centro di studi psicologici e ambientali, che cercano di comprendere le cause, le manifestazioni e i meccanismi di questa relazione. Termini come “ecoansia”, “lutto ambientale” e “solastalgia” sono stati coniati per descrivere diverse forme di angoscia legate ai disastri ambientali.

Soprattutto le generazioni più giovani affrontano un rischio maggiore di sviluppare sintomi di questo disagio psicologico. Uno studio su giovani tra i 16 e i 25 anni da diversi paesi ha rivelato che il 60% era “molto” o “estremamente preoccupato” per gli effetti dei cambiamenti climatici, con il 45% affermando che questa preoccupazione influenzava il comportamento quotidiano, i progetti futuri e l’umore generale.

L’ansia climatica può manifestarsi attraverso sintomi come insonnia, problemi di concentrazione e depressione. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se questa ansia possa sfociare in problemi mentali cronici a lungo termine.

La comunità scientifica cerca di categorizzare e quantificare il disagio legato all’ecoansia per differenziare tra una preoccupazione normale e una patologia. Alcuni ricercatori hanno sviluppato una scala di valutazione per diagnosticare l’ansia climatica e valutarne l’impatto sulla vita quotidiana e relazioni sociali.

Studi suggeriscono che l’ansia climatica può stimolare comportamenti ecologisti e sostenibili. Tuttavia, la connessione tra il benessere mentale e l’ambiente è un messaggio fondamentale. Fino a quando non si riconoscerà che la salute mentale globale è collegata alla salute del pianeta, sarà difficile creare un futuro sostenibile e prospero per tutti. Ulteriori ricerche sono necessarie per confermare l’efficacia delle strategie di mitigazione per l’ecoansia e promuovere un cambiamento di atteggiamento a livello globale.