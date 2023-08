The Nun 2 per il regista è il film più violento della saga di The Conjuring

Il regista di The Nun 2 ha presentato il lungometraggio come il capitolo più violento della saga di The Conjuring.

The Nun 2 arriverà nelle sale cinematografiche a settembre, e nel frattempo, il regista Michael Chaves ha voluto presentare il lungometraggio, descrivendolo come il capitolo più violento della saga di The Conjuring.

Ecco le sue parole:

Penso che questo capitolo sia più dark. Anche il pubblico lo ha detto, quando l’abbiamo proiettato. È decisamente più violento rispetto a ciò che si aspettavano da un film di Conjuring. È sempre un delicato equilibrio quello che cerchiamo di stabilire. È decisamente spaventoso, questa è una cosa che posso assicurare al 100%. Proprio come il pubblico dell’horror ha sviluppato l’appetito per questo genere, anche l’appetito per la violenza ha iniziato ad aumentare, e quindi ci sono alcuni elementi molto violenti in questo nuovo capitolo della saga.

Qui sotto vi presentiamo la sinossi di The Nun 2:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, nel momento in cui viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile al cinema dal 7 settembre.