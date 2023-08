Scream: l’action figure NECA tratta dall’ultimo film

Ecco l'action figure su Scream che verrà venduta in esclusiva durante il New York Comic Con.

Mentre è in preparazione il nuovo progetto Scream 7, NECA lancerà in esclusiva durante il New York Comic Con un’action figure dedicata a Ghostface, così come si è visto in Scream 6.

Ecco le immagini dell’action figure.

Il fatto che l’action figure venga lanciata durante il New York Comic Con è l’ideale per la tematica del prodotto, considerando che Ghostface è riprodotto assieme ad un gadget prettamente newyorkese, quali è la riproduzione della statua della libertà.

Scream 6 è stato il primo film in cui i protagonisti si sono spostati da Woodsboro per arrivare fino a New York. Ed anche nella Grande Mela le capacità di Ghostface di mimetizzarsi e di seminare terrore hanno funzionato, anzi, hanno portato ancora più panico tra i protagonisti.

La star assoluta del film è stata Jenna Ortega, che ormai, considerando anche l’abbandono della saga da parte di Neve Campbell. La Ortega è già divenuta una icona dark, considerando anche il grande successo riscosso dalla serie TV Mercoledì.