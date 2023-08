Acquisti Ferragosto 2023: analizzate le abitudini di spesa degli italiani

In occasione dell’approccio al Ferragosto, l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’, una catena di distribuzione con circa settanta punti vendita, ha analizzato le abitudini di spesa degli italiani. Questa stagione estiva vede una fusione tra tradizione e razionalità nell’acquisto dei prodotti.

Un aspetto significativo è l’attenzione rivolta alle promozioni, accompagnata da un interesse particolare per i prodotti a marchio proprio. Rispetto all’anno precedente, è emerso un notevole aumento delle vendite di ben il 15% per gli articoli “in offerta” e del 20% per quelli con il marchio del supermercato. Giorgio Panizza, membro del consiglio di amministrazione, ha spiegato che l’inflazione e l’incremento dei costi delle materie prime e dell’energia hanno spinto i consumatori a effettuare acquisti più ponderati.

Nel contesto delle preparazioni per il Ferragosto, sono state rilevate notevoli crescite nell’acquisto di prodotti specifici. La pasta ha registrato un aumento del 20% nelle vendite, il pane casereccio del 10% e la carne, con particolare richiesta di salsicce (+25%), costine e spiedini (+15%), ha ottenuto un notevole incremento. Anche pomodori e insalate hanno fatto registrare un aumento del 15%, così come i vini e gli spumanti (+8%). Non solo la quantità degli acquisti, ma anche la provenienza ha giocato un ruolo importante, con una chiara preferenza per prodotti ‘made in Italy’.

Una tendenza interessante è stata l’evoluzione delle abitudini dei consumatori verso pratiche volte al risparmio. Giorgio Panizza ha sottolineato il cambio di comportamento dei clienti, che stanno optando per iniziative “a tema”, come buoni sconto, coupon e sconti dedicati a specifici reparti. In questo modo, si sta assistendo a una trasformazione delle modalità di spesa, sempre più mirate a massimizzare il valore dell’acquisto.