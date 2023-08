One Piece: Iñaki Godoy ci mostra gli uffici di Shueisha

Shueisha, con sede a Tokyo, è una delle case editrici nipponiche più note, e oltretutto è anche una delle più importanti realtà editoriali al mondo nel campo dei fumetti: pubblica infatti alcune delle riviste e degli albi più letti in assoluto, tra cui Weekly Shonen Jump, dove One Piece ha debuttato. L’interprete di Luffy nel quantomai prossimo live action di Netflix, Iñaki Godoy, è stato ospite della redazione della casa editrice, il tutto documentato in un divertente video ufficiale.

Gli uffici sono decisamente trafficati e densi di materiale di ogni tipo, e gli incaricati alla visita si premurano anche di mostrare le tavole originali del primo episodio della serie di Eiichiro Oda, un tesoro inestimabile. Il ragazzo, che è effettivamente un fan del manga, guardandole afferma:

Quel che mi piace davvero riguardo One Piece è che porta con sé tantissimi messaggi riguardo le aspirazioni, l’amicizia, il coraggio, semplicemente mi lascia un sorriso stampato in volto.

Tratta da uno dei manga più amati di sempre, One Piece è una epopea ambientata in alto mare: Monkey D. Luffy, l’eroe dell’epopea ideata da Eiichiro Oda, è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali. Il manga di One Piece è in corso di pubblicazione ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato in Italia nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone e nel mondo, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi. I membri della ciurma di Cappello di paglia sono Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). La serie arriverà su Netflix il 31 agosto.

