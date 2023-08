ITA Airways: arriva il primo Airbus 330-900neo a Milano Malpensa

Attraverso le suggestive immagini di Mattia Cosmai e Nicholas Moneta, viene catturato il momento storico dell’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa del nuovissimo Airbus 330-900neo, un simbolo dell’italiana ITA Airways.

In questo memorabile evento, l’aereo fa il suo debutto da New York JFK verso la vivace metropoli lombarda, inaugurando un volo giornaliero che sostituisce il tradizionale Airbus 330-200. Quest’ultimo, in un’eccezione unica, ha invece effettuato una rotta diversa verso Roma Fiumicino, partendo dalla stessa Milano Malpensa il giorno precedente.

Il cambiamento di aereo porta con sé un significativo incremento di capacità per l’itinerario odierno, passando da 256 posti del modello precedente a 291 confortevoli sedili del nuovissimo Airbus 330-900neo. Questo aeromobile è un’evoluzione della versione -300, caratterizzata dalla fusoliera estesa.

L’esperienza di coloro che hanno scelto di volare su questa rotta si arricchisce di comfort grazie agli interni completamente rinnovati, dotati delle ultime tecnologie di intrattenimento e alla nuova avanzata tecnologia di volo. Questo rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai velivoli di generazioni precedenti.

Il protagonista di questo avvenimento è il primo dei quattro Airbus 330-900neo attualmente in servizio, consegnato alla compagnia aerea alla fine di maggio 2023. La sua presenza simboleggia il rinnovamento della flotta di ITA Airways, sottolineando l’impegno della compagnia nell’offrire ai passeggeri esperienze di viaggio sempre più moderne e confortevoli.