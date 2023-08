Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – Ecco il primo trailer del videogioco

Ecco il primo trailer di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, il videogioco tratto dal fumetto.

All’inizio dell’anno è stato annunciato lo sviluppo di un videogioco su Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, ed ora è stato rivelato il primo trailer del titolo. Non si tratta di un filmato che rivela veramente qualcosa (a parte una sola immagine), stiamo parlando, più che altro, di una sorta di annuncio.

Ecco il filmato.

Il videogioco uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC. A sviluppare il titolo sono Black Forest Gamese e THQ Nordic. Black Forest ha sviluppato fino ad ora titoli come Titan Quest, Destroy All Humans, Destroy All Humans! Clone Carnage, e Destroy All Humans! 2: Reprobed.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin è divenuto già un cult dei racconti a fumetti sulle Tartarughe Ninja. A realizzarlo sono stati Kevin Eastman, Tom Waltz, Ben Bishop, Luis Antonio Delgado, e Isaac Escorza.

Questa è la descrizione di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin:

Chi è l’ultimo Ronin? In una New York City del futuro, devastata dalle guerre, un’unica tartaruga sopravvissuta si imbarca in una missione apparentemente senza speranza per cercare giustizia per la famiglia che ha perso. Dai leggendari co-creatori di TMNT Kevin Eastman e Peter Laird, preparatevi per la storia finale di Teenage Mutant Ninja Turtles in lavorazione da tre decenni! Quali terribili eventi hanno distrutto la sua famiglia e lasciato New York in un incubo post-apocalittico fatiscente? Tutti sarà svelato in questo racconto finale della Tartaruga che vede amici di lunga data diventare nemici e nuovi alleati che emergono nei luoghi più inaspettati. Riuscirà la Tartaruga sopravvissuta a trionfare?