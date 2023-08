Dal 10 agosto è nelle sale cinematografiche Demeter – Il Risveglio di Dracula, un film che si concentra sul capitolo del romanzo in cui il conte vive il passaggio sulla nave che lo condurrà fino in Inghilterra. Sembra strano che solo oggi sia stato realizzato un film che racconta uno dei momenti più suggestivi dell’opera di Stoker. Per questo motivo vi proponiamo un approfondimento in cui analizziamo il capitolo di Dracula sulla Demeter, e su ciò che ha portato Stoker a scriverlo.

La storia vera che ha ispirato Bram Stoker

I meno addentrati nella genesi di Dracula probabilmente non sapranno che tra le ispirazioni che hanno portato Bram Stoker a scrivere il libro c’è stata proprio una drammatica vicenda marinaresca, che ha fatto da impalcatura per il capitolo sulla Demeter, e per il romanzo stesso. Bram Stoker trascorse con la famiglia delle vacanze nella città di Whitby, il luogo che nel capitolo di Dracula sulla Demeter diventa l’approdo del vampiro, nonché la città in cui si trovano le protagoniste. E proprio in quella zona accadde una vicenda simile nel 1885. Da un marinaio del luogo Stoker apprese la storia di una goletta russa, chiamata proprio Dmitry, che si era arenata nel porto anni prima con un carico di polvere d’argento. Tutte le vele erano distrutte, e non fu trovato alcun segno dell’equipaggio. Una vicenda inquietante che ispirò Stoker. Quello strano episodio accaduto a Whitby portò lo scrittore a scrivere i primi capitoli di Dracula, con un vampiro che arriva in Inghilterra attraverso una goletta abbandonata.

Quello strano episodio accaduto a Whitby portò Bram Stoker a scrivere i primi capitoli di Dracula, con un vampiro che arriva in Inghilterra attraverso una goletta abbandonata.

La città di Whitby è divenuta una delle mete preferite dagli appassionati di Dracula e dei vampiri, che la ricordano come una delle ispirazioni principali per la nascita di un romanzo che ha segnato la storia della letteratura e della cultura popolare, che nacque proprio da lì, il luogo di approdo del mostro horror più popolare di sempre.

La Demeter nel romanzo di Stoker

All’interno del romanzo vengono riportati degli estratti del giornale Daily Graf, in cui si racconta di una tempesta, avvenuta durante la notte dell’8 agosto. Gli abitanti di Whitby, scorsero l’arrivo in mare di una goletta. La tempesta accompagna l’arrivo in Inghilterra di Dracula. Lo schianto della goletta sul porto ha avvicinato anche un cronista, che ha riportato della presenza di un morto, legato alla ruota della nave, si tratta del capitano. In mano teneva un crocefisso ed un rosario, ed in tasca aveva estratti del giornale di bordo. L’uomo si era legato da solo al timone, stringendo i nodi con i denti. Nelle pagine successive si fa notare la presenza di un cane sceso dalla nave, subito dopo lo schianto, un cane nero, dietro la cui identità si celerà proprio il Conte Dracula.

Il libro di bordo della Demeter parte con la sua cronaca rivelando che la nave è stata caricata il 6 luglio, a Varna. L’equipaggio era composto da cinque marinai, un nostromo, il secondo, il cuoco ed il capitano (che è colui che ha scritto il diario). Il 13 luglio il capitano parla dell’equipaggio inquieto, e nei giorni successivi il Nostromo è tra i più agitati. Il 17 luglio si racconta di una presenza strana a bordo, e di una perquisizione. Dopo un ritorno alla tranquillità, il 24 luglio il capitano parla di un malocchio abbattutosi sulla Demeter. Iniziano a scomparire gli uomini dell’equipaggio.

Demeter è un film del filone di Dracula così atipico ed affascinante rispetto alle altre decine di trasposizioni.

Il 29 luglio manca anche il Nostromo, ma il 30 l’equipaggio si sente vicino alla fine dell’incubo, perché l’Inghilterra è ormai vicina. Ma il 2 agosto ritorna il panico, una notte turbolenta porta ad una nuova sparizione di uomini. Il capitano chiude il suo report giornaliero dicendo “dio ci ha abbandonati”. Il 3 agosto il capitano fa risalire tutte le responsabilità al suo secondo, che dopo che sulla nave è rimasto l’altro unico sopravvissuto, ha deciso di buttarsi in mare preso dal panico. Il capitano crede che sia stato lui ad uccidere tutti gli altri componenti dell’equipaggio. Ma il 4 agosto anche il capitano arriva ad ammettere che c’è qualcosa che va oltre la sfera del natura, e che lui morirà sulla Demeter.

Quelle sulla Demeter sono poche pagine, ma capaci di far cambiare totalmente l’umore della storia.

Si tratta di poche pagine, ma capaci di far cambiare totalmente l’umore della storia. I capitoli con l’arrivo di Jonathan Harker in Transilvania raccontano di un confronto diretto tra il giovane e Dracula, ma le pagine che rivelano i fatti della Demeter sono orrore puro. Il Conte Dracula non viene mai nominato, non si riesce neanche a comprendere della sua presenza. Ed è questo il vero grande orrore. Demeter – Il Risveglio di Dracula si propone di mostrare questo aspetto della storia, con un mostro nascosto, e pronto a uscire fuori solo in alcune terrorizzanti scene. Il progetto è stato definito come un Alien in versione Draculesca, e questo aspetto è ciò che rende Demeter un film del filone di Dracula così atipico ed affascinante rispetto alle altre decine di trasposizioni.