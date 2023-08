Blue Beetle: le prime critiche lo definiscono stupido ma divertente

Blue Beetle arriverà a brevissimo nelle sale cinematografiche, e da poco sono arrivate online le prime critiche sul lungometraggio. Secondo quanto rivelato il film sembra essere “stupido” ma “divertente”.

La critica che è stata riportata su Comicbook.com è quella del giornalista Brandon Davis, che ha dato questo giudizio:

Il film Blue Beetle è esplosivo. Alcuni aspetti sono troppo stupidi o infantili per me, ma molti mi hanno fatto ridere forte (George Lopez!). Il costume direi che spacca. La rappresentazione latina del personaggio è fantastica. Mi sono piaciute le scene incentrate sulla famiglia, e i solidi ritmi d’azione. Nel complesso, è divertente.

Blue Beetle è stato descritto come un film che si pone già nel nuovo universo DC che stanno organizzando Peter Safran e James Gunn, anche se in questo lungometraggio non vedremo molto di quelle che sono le idee dei due CEO, considerando che hanno preso il progetto in corsa.

Blue Beetle arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 agosto, qualche mese dopo l’insuccesso di The Flash, che ha chiuso in maniera sfortunata le avventure del velocista scarlatto sul grande schermo.