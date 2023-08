TSMC, la prima fonderia europea sorgerà in Germania

Gli investimenti totali previsti per la fabbrica dovrebbero superare i 10 miliardi di euro, inclusi i contributi governativi.

TSMC ha annunciato l’apertura della sua prima fabbrica di chip in Europa, specificatamente in Germania, con il sostegno del governo tedesco.

L’azienda TSMC ha comunicato di aver approvato un investimento di 3,8 miliardi di euro per la realizzazione dell’impianto in Germania. Gli investimenti totali previsti per la fabbrica dovrebbero superare i 10 miliardi di euro, inclusi i contributi governativi.

Il Ministero dell’Economia tedesco ha dichiarato che il governo sosterrà il progetto, a condizione dell’approvazione dell’Unione Europea. Quest’ultima ha recentemente allentato le restrizioni sui sussidi governativi destinati ai progetti focalizzati sui semiconduttori.

Quest’annuncio segue di poche settimane la decisione di Berlino di fornire un sostegno di 10 miliardi di euro a Intel, il produttore di chip statunitense, per un investimento complessivo di 30 miliardi di euro in due stabilimenti a Magdeburgo, nell’est della Germania. Si tratta di uno degli investimenti stranieri più significativi mai effettuati nel paese.

L’UE, nel suo complesso, mira a raddoppiare la sua quota nel mercato globale dei semiconduttori. Questa mossa si inserisce in un’ottica più ampia che vede l’Europa impegnata a rafforzare le proprie filiere tecnologiche e ridurre la dipendenza da fornitori esterni in settori ad alta crescita.