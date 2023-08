Threads si aggiorna per sfidare Twitter: ecco le novità

Zuckerberg ha annunciato un trittico di nuove funzionalità presto in arrivo su Threads, il social nato in risposta a Twitter.

Threads, il social di Meta creato con l’obiettivo di competere con Twitter, ha visto un forte calo di utenti da quando è stato lanciato lo scorso mese. Questa è una tendenza piuttosto comune con i nuovi prodotti. Sebbene oltre cento di milioni di persone abbiano esplorato Threads il giorno del lancio, almeno la metà ha cessato di utilizzare l’app nei giorni successivi.

La principale ragione del calo di utilizzo di Threads risiede nella mancanza di funzionalità. Nonostante gli ingegneri di Threads continuino ad aggiungere nuove caratteristiche all’app quasi settimanalmente, alcuni utenti potrebbero non ritornare mai più.

Proprio questa settimana, Mark Zuckerberg ha svelato un trio di nuove funzionalità in arrivo su Threads. Tutte e tre le nuove funzioni sono piuttosto “essenziali” e, peraltro, sono tutte già disponibili su Twitter da numerosi anni. E’ emblematico che Meta stia investendo un numero importante di risorse non tanto per innovare e portare una ventata d’aria fresca nello spazio dei social network, quanto per inseguire con fatica i suoi competitor. Non è un buon segno, ma tant’è.

Threads ha ora introdotto un nuovo pulsante per le menzioni, che permette agli utenti di citare facilmente l’account di qualcuno nei propri post. Un’altra novità è la possibilità di condividere direttamente un post di Threads nei propri DM su Instagram.

Infine, Threads sta introducendo l’opzione di aggiungere testi alternativi personalizzati a foto e video inclusi nei post. Una volta aggiunto un nuovo video o una foto al tuo Thread, puoi toccare l’icona “Alt” in basso a sinistra per inserire una descrizione.

Le tre nuove funzionalità dovrebbero ora essere disponibili su dispositivi Android e iOS.

Vi ricordiamo che il social Threads non è ancora disponibile per il mercato europeo. Pertanto, gli utenti italiani dovranno attendere ulteriori aggiornamenti prima di poter provare con mano la nuova app di Meta.