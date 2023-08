The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato battuto come migliore gioco del 2023 da un titolo a sorpresa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato temporaneamente battuto su Metacritic da un gioco appena uscito.

Nel 2023 è uscito un titolo come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che è stato capace di battere record di vendite e di consensi da parte della critica. Ma su Metacritic Zelda è stato battuto a sorpesa da un titolo: stiamo parlando di Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 ha ottenuto un punteggio di 97, mentre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ottenuto 96. C’è però da dire che il titolo su Zelda ha ricevuto su Metacritic 145 recensioni, mentre, ad oggi, Baldur’s Gate 3 ne ha avute meno di 20.

Il titolo RPG perciò potrebbe presto scendere nei consensi, però fa comunque effetto riscontrare questa sconfitta temporanea di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Baldur’s Gate 3 è uscito per PC il 3 agosto, mentre arriverà il 6 settembre per PS5 e Xbox Series X. Ecco una descrizione del gioco: