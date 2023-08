Street Sharks: Mattel crea una nuova linea di giocattoli

Per i 30 anni degli Street Sharks l'azienda Mattel metterà in vendita una nuova linea di giocattoli.

Con la serie animata in sviluppo sui Biker Mice da Marte l’attenzione su personaggi cult anni Novanta è ritornata, al punto che Mattel ha deciso di mettere in vendita una nuova linea di giocattoli a tema per il 2024 dedicata agli Street Sharks.

Il tutto avverrà per il trentesimo anniversario di nascita degli Street Sharks. PJ Lewis, vicepresidente del marketing globale ed esecutivo per Action Figures di Mattel, ha detto a Comicbook.com:

Penso che una delle cose che Mattel abbia fatto molto bene sia stata quella di gestire l’aspetto nostalgico del [collezionare], e Street Sharks e Mighty Max, sono prodotti che si adattano perfettamente. Mattel ha una delle librerie IP più ricche nella cultura pop, e penso che i marchi retro-nostalgici – che si tratti di Street Sharks, Mighty Max e altri – abbiano l’opportunità di essere reinventati. E, allo stesso tempo, hanno opportunità per i fan che sono cresciuto con loro per rivivere alcuni di quei ricordi e storie e possederne un pezzo da adulto.

Gli appassionati e nostalgici potranno perciò avere il prossimo anno delle produzioni dedicate agli Street Sharks, ed anche una serie TV sui Biker Mice.