Lords of the Fallen: ecco quante ore servono approssimativamente per finirlo

Il team di Hexworks ha rivelato quante ore servono approssimativamente per finire Lords of the Fallen.

Per raggiungere i titoli di coda di Lords of the Fallen ci vorranno poco più di 30 ore. A rivelarlo è stato l’executive producer del team Hexworks, Saul Gascon, che ci ha tenuto a sottolineare anche tale durata può comunque facilmente estendersi in relazione all’alto tasso di rigiocabilità offerto dal titolo.

L’esperienza in single-player per noi, che conosciamo qualsiasi nemico si presenti, sappiamo tutto su di esso, si aggira intorno alle 25 ore. Per un nuovo giocatore sono circa 30 o più”, ha detto Gascon in un’intervista con MP1ST.

Gascon ha aggiunto che Lords of the Fallen offre anche la presenza di tre finali differenti e della modalità New Game Plus. Capirete dunque che tutti questi elementi, uniti alla possibilità di giocare utilizzando classi diverse, potrebbero portare i giocatori a vivere un’esperienza di gioco molto più estesa rispetto alle 30 ore stimate.

Ricordiamo che Lords of the Fallen è un gioco di ruolo d’azione soulslike, sequel di Lords of the Fallen del 2014. Il gioco pesca a piene mani dalla produzione di FromSoftware e non solo per quanto riguarda il genere e le caratteristiche. Questo nuovo capitolo, infatti, si ispira molto sul lato stilistico e per quanto concerne la costruzione degli scenari a Dark Souls e Bloodborne. Gli sviluppatori ci hanno tenuto però più volte a sottolineare che questo nuovo capitolo avrà comunque degli elementi in grado di renderlo davvero unico.

Lords of the Fallen sarà disponibile il 13 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.