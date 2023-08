Instagram: i tag di gruppo arrivano nelle Storie, ecco come funzioneranno

In un recente annuncio sul canale Instagram Updates, Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha rivelato che l’azienda sta testando una funzionalità potenzialmente molto utile: la capacità di taggare un gruppo di persone in una storia utilizzando una singola menzione.

Dopo aver creato una menzione di gruppo, questa può essere riutilizzata da altri membri del gruppo per taggare automaticamente tutti nelle nuove storie. “Questa nuova funzione potrebbe rivelarsi molto comoda per tutte le vacanze o le feste a cui partecipate con amici e famiglia. Immaginate di non dover taggare individualmente ogni singola persona nella foto o nel video del vostro ultimo barbecue all’aperto, ad esempio” – spiega efficacemente il sito Phone Arena.

Sebbene la funzione sia attualmente in fase di test, se i risultati saranno favorevoli, potrebbe venire estesa a tutti gli utenti nel prossimo futuro.

Di recente, Meta, la società madre di Instagram, ha rilasciato un aggiornamento che permette agli utenti di controllare e limitare chi può inviare loro richieste di messaggi.

Ma queste non sono le uniche novità in cantiere. Circolano voci che vedono Instagram avventurarsi nel campo dell’intelligenza artificiale con l’integrazione di un chatbot alimentato da IA. Il chatbot di Meta potrebbe essere ispirato ad uno o più personaggi storici realmente esistiti.