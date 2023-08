Barbie: il film ha battuto un record di Harry Potter

Fin dalla sua uscita al cinema Barbie ha iniziato a macinare dei record, soprattutto in confronto ad altri lungometraggi della Warner Bros. Ed è per questo motivo che fa effetto anche l’ultimo risultato raggiunto: Barbie è diventato il film Warner Bros. che ha superato il miliardo d’incassi in maniera più rapida, scavalcando Harry Potter e i doni della morte: Parte 2.

Barbie ha superato il miliardo di dollari d’incassi a livello mondiale in 17 giorni, mentre Harry Potter e i doni della morte: Parte 2 lo ha fatto in 19 giorni. Un piccolo scarto che però porta al primo posto di questa classifica interna alla Warner Bros. il lungometraggio di Greta Gerwig.

Del resto in tutto ciò premiano le capacità intuitive di Margot Robbie, che fin dall’inizio aveva parlato di Barbie come di un progetto da un miliardo di dollari d’incassi. Bisognerà capire se tutto ciò porterà alla nascita di un franchise, e quindi alla realizzazione di un sequel.

Ricordiamo che Barbie è al cinema dal 20 luglio.