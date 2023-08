X si evolve: arrivano le videochiamate, il “nuovo Twitter” sfida Skype e Zoom

La CEO di X, Linda Yaccarino, ha confermato che presto la piattaforma consentirà di effettuare videochiamate. In un’intervista rilasciata a Sara Eisen di CNBC, la Yaccarino ha dichiarato: “Presto potrai effettuare videochiamate senza dover fornire il tuo numero di telefono.” Questo passo rientra nella visione di Yaccarino e Musk di trasformare X in una Everything App, un’app “tuttofare” che include video di lunga durata, pagamenti e molto altro.

Questa dichiarazione segue un post enigmatico pubblicato questa settimana dalla designer di X, Andrea Conway, dove si leggeva: “Ho appena chiamato qualcuno usando X”, accompagnato da quattro emoji con faccina allucinata. Ora sappiamo a cosa si riferiva.

Il panorama delle videochiamate è già saturo e presidiato da giganti come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e FaceTime di Apple. Ma Musk e Yaccarino vedono la piattaforma, una volta chiamata Twitter, come uno spazio in continua evoluzione, che ha il potenziale per andare oltre i semplici tweet (che peraltro non si chiamano nemmeno più così).

Nel mese di maggio, l’azienda ha lanciato una nuova funzionalità esclusiva per gli abbonati a X Premium (ex Twitter Blue), consentendo agli iscritti di pubblicare video della durata massima di due ore. Apple non ha perso tempo, sfruttando prontamente questa novità per condividere gratuitamente l’episodio pilota della sua acclamata serie TV “Silo”.