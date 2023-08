Scopeto un nuovo sistema binario stellare molto, molto particolare

In un angolo del cosmo a 457 anni luce da noi, la ZTF J2020+5033 è un’eccezione che sfida le regole stellari. Un recente rapporto di The Open Journal of Astrophysics, infatti, rivela la scoperta di due stelle uniche che operano in un sistema binario. L’aspetto più sconcertante di questo sistema binario è che, secondo gli scienziati, le stelle potrebbero stare comodamente all’interno del nostro Sole, con tanto spazio a disposizione. Il sistema comprende una nana bruna che orbita attorno a una nana rossa con un temp orbitale di appena 2 ore, 1 h e 90 minuti per la precisione. La nana bruna, una sorta di “stella fallita”, ha una massa sorprendentemente elevata rispetto alle altre nane brune. Un raggio simile a Giove, ma con una massa che supera 80 volte quella del pianeta gigante. Questa nana bruna si trova in uno stato di confusione identitaria, per così dire, troppo massiccia per essere considerata un pianeta, ma non abbastanza massiccia per sostenere la fusione come una stella vera e propria. La sua compagna, la nana rossa, è anch’essa una “fuorilegge” stellare. Molto più piccola della media, ha un raggio che rappresenta appena il 17,6% del nostro Sole. Le stelle nane rosse di dimensioni medie sono quasi il triplo più grandi.

Le Due Stelle di ZTF J2020+5033: un’intricata danza gravitazionale

Le due stelle di questo sistema sembrano essere uscite da una fase in cui erano molto più grandi e avevano orbite più ampie. Attualmente, le loro orbite si sono ridotte di cinque volte, e si prevede che continueranno a diminuire fino a quando una delle due stelle non “consumi” l’altra attraverso un processo noto come frenata magnetica. La nana bruna ha un percorso più breve intorno alla sua stella madre. Gli scienziati ipotizzano che, alla fine, la più massiccia delle due stelle finirà per consumare la stella più piccola con la sua attrazione gravitazionale. Anche se devono essere condotte ulteriori ricerche, non è escluso che le due stelle che compongono ZTF J2020+5033 alla fine diventino una sola, ma è ancora troppo presto per dirlo. Questo affascinante sistema stellare, chiamato ZTF J2020+5033, potrebbe diventare un unico ente celeste nel futuro, ma per ora, la storia è ancora in fase di sviluppo.

*Il tempo orbitale è il tempo necessario per compiere una rivoluzione completa, ovvero il tempo che impiega un oggetto, per ritornare nella stessa posizione del cielo, rispetto al Sole (per la Terra, ad esempio, è di 365,256366 giorni).