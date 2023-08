One Piece: Iñaki Godoy è un super fan di Nintendo

La nuova generazione di attori è, come un po’ in tanti altri ambiti, sicuramente più “nerd” e “geek” della precedente, e abbiamo visto come il cast principale del live action di One Piece ben conosceva la serie originale anche prima del loro ingaggio, con alcuni di loro anche genuinamente appassionati di essa. Scopriamo oggi, ad ogni modo, che il protagonista della serie, l’interprete di Luffy Iñaki Godoy, è un grande videogiocatore, amante in particolare del mondo Nintendo. Uno dei suoi sogni più prossimi, come svelato in questa intervista con Netflix Geeked, è l’acquisto di un Nintendo GameCube per recuperare alcuni classici del recente passato.

La prima cosa da nerd della mia vita sono stati i videogiochi. Adoro Super Mario e crescendo ho avuto due eroi: Link e Mario. Mario Galaxy è una vera opera d’arte tra più belle mai create. Ho così tanti meravigliosi ricordi del giocare coi videogiochi. Potrei dire che è la prima cosa di cui sia stato “ossessionato” in vita mia. Sono un modo per esplorare mondi diversi, e ho dovuto usare molto la mia immaginazione. Mi piace molto la narrazione e mi fa sentire vivo. Sono cresciuto formandomi come attore e direi che i videogiochi mi hanno molto influenzato. Quando giochi ti cali nei panni di qualcun altro… che è praticamente il lavoro dell’attore. Vorrei tanto un Nintendo Gamecube, perché ci sono tanti giochi che vorrei giocare. Vorrei giocare Zelda :The Windwaker, ma non la remaster, l’originale! Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine, Luigi’s Mansion… ci sono così tanti giochi iconici sul GameCube che vorrei giocare ma non ho ancora potuto perché non ho la console.

I membri della ciurma di Cappello di paglia sono Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Il cast confermato in precedenza include Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward e Chioma Umeala. La serie arriverà su Netflix il 31 agosto.

