Multe: qual è la città italiana con i costi più elevati?

Milano si conferma come una delle principali città italiane con i costi delle multe più elevati per i guidatori, come evidenziato da un’analisi condotta da Facile.it e Assicurazione.it. Nel corso del 2022, la spesa media pro capite per le multe è stata valutata a 174 euro, attestandosi come una delle più alte nel Paese. Approfondendo ulteriormente i dati relativi alle violazioni del Codice della Strada, emerge che il Comune di Milano ha registrato un notevole introito di 151 milioni di euro, segnalando una significativa somma derivante da sanzioni e multe.

È interessante notare che l’intera regione Lombardia è ai vertici della classifica nazionale per l’importo complessivo delle multe incassate, con un contributo sostanziale che si aggira intorno a quasi 194 milioni di euro. L’analisi di Facile.it e Assicurazione.it si basa sui dati del “Rendiconto proventi violazioni codice della strada”, pubblicato dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. È importante sottolineare che alcuni comuni capoluogo di provincia, come Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Avellino, Pesaro, Campobasso e Alessandria, non sono stati inclusi nell’analisi.

Secondo i dati analizzati, Roma si è posizionata al secondo posto, con incassi totali di 133 milioni di euro. Tra questi, 6,15 milioni sono attribuibili a contravvenzioni per eccesso di velocità. Torino e Bologna hanno mostrato introiti simili, con cifre rispettivamente pari a 40,5 e 43,3 milioni di euro. A Palermo, l’ammontare complessivo delle multe incassate è stato di 25,5 milioni di euro. Napoli chiude la classifica delle grandi città, registrando un introito di 8,85 milioni di euro da multe.

Un altro aspetto rilevante è il comportamento dei guidatori milanesi: le contravvenzioni per eccesso di velocità hanno contribuito per quasi 13 milioni di euro alle casse della città nel 2022. Questo dato sottolinea una tendenza di accelerazione eccessiva che richiede una maggiore consapevolezza e rispetto delle norme del codice stradale.