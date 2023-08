Mary e lo spirito di mezzanotte: Matilda De Angelis canta nel film di Enzo d’Alò

Matilda De Angelis canta nella versione italiana del film Mary e lo spirito di mezzanotte, nuovo lungometraggio di Enzo d’Alò, in arrivo nei cinema dal 9 novembre, con BiM distribuzione. Il film animato Mary e lo Spirito di Mezzanotte, tratto dal romanzo dello scrittore Roddy Doyle dal titolo La Gita di Mezzanotte, edito in Italia da Guanda, celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Come qualcuno ha detto, è un inno gioioso al cerchio della vita. Un racconto divertito, affettuoso e ironico, che ha il potere di incantarci e di farci sorridere.

Matilda ha dato un colore originale alle canzoni e ha saputo esprimere una forte personalità artistica. È un po’ come le nostre protagoniste: determinata e sincera, canta con il cuore e trasmette grande umanità e dolcezza

ha dichiarato Enzo d’Alò.

Da parte sua Matilda De Angelis confessa:

Sono una grandissima fan di Enzo D’Alò. Ho dei ricordi stupendi legati alla mia infanzia con i suoi film. Ho visto e rivisto La Freccia Azzurra, Momo alla conquista del tempo, Opopomoz e La Gabbianella e Il Gatto, che è stato il primo regalo della befana di cui ho memoria.

De Angelis non si è certo improvvisata cantante per questo film: prima della attuale notorietà come attrice cine-televisiva, ha avuto un’adolescenza nel segno della musica, studiando vari strumenti musicali e incidendo singoli da solista e due album con il gruppo Rumba de Bodas.

Sinossi:

Mary ha 11 anni e un’incontenibile passione per la cucina: vuole diventare una grande chef. Sua nonna Emer, con cui ha un rapporto davvero speciale, la incoraggia a realizzare il suo sogno. Ma ogni percorso ha i suoi ostacoli, anche imprevedibili, e affrontarli può diventare un’avventura. Mary inizia così un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Una delicata storia di crescita, piena di ironia.

