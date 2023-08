La rigenerazione degli arti nelle lucertole: svelato il mistero dai ricercatori

Un sorprendente studio dell’Università della Southern California (USC) svela come le lucertole siano in grado di rigenerare la cartilagine. Questa informazione basterebbe per esere da sola una notizia, ma c’è di più: questa scoperta puo’ essere sfruttata anche per la cura dell’osteoartrite umana. Finanziato dal National Institutes of Health e pubblicato su Nature Communications, lo studio spiega come le lucertole possano ricostruire la cartilagine nelle code dopo la perdita. Le lucertole, con la loro straordinaria abilità di rigenerare la cartilagine invece dell’osso, potrebbero illuminare la ricerca sulla rigenerazione della cartilagine danneggiata negli umani. Le lucertole sono in grado di rigenerare grandi quantità di cartilagine senza che essa si trasformi in osso. Questo misterioso processo ora potrebbe offrire una chiave per sviluppare nuovi trattamenti contro l’osteoartrite.

I Maestri della Rigenerazione Rivelano i Segreti della Cartilagine

Lo studio ha identificato che le cellule chiamate fibroblasti, responsabili della costruzione dei tessuti e cruciali anche per la ricostruzione della cartilagine nelle code rigenerate delle lucertole. Inoltre, è emerso che le cellule immunitarie chiamate septoclasti giocano un ruolo fondamentale nell’inibire la cicatrizzazione, permettendo invece la rigenerazione. I ricercatori hanno addirittura provato a indurre la formazione di cartilagine negli arti delle lucertole, dove normalmente non avviene la rigenerazione. Estratti i septociclasti dalle code di lucertola sono stati impiantati negli arti, riuscendo a stimolare la formazione di cartilagine, il che rappresenta una prospettiva promettente per l’induzione di tale processo anche nei mammiferi. In un mondo in cui le malattie articolari come l’osteoartrite rappresentano una sfida globale, l’abilità delle lucertole di rigenerare la cartilagine apre una porta all’innovazione medica. La speranza è che, grazie a questa scoperta, si possano un giorno sviluppare terapie efficaci per aiutare chi soffre di problemi articolari, migliorando la qualità della vita di milioni di individui.