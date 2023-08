Harley Quinn 4: una clip con Harley che semina il caos nella Bat-Family

Harley Quinn 4 è la nuova stagione della serie animata DC che ha cambiato un po’ i canoni delle produzioni legate alla casa editrice di Batman e Superman, ed in questa clip vediamo come la protagonista sconvolga la Bat-Family con il suo modo di fare.

Qui sotto trovate il filmato con Harley che si ritrova a tirare fuori il suo eccentrico modo di fare con Batgirl e Nightwing.

SOMEONE has to kick the Bat Fam into shape! 💪 Might as well be me! 💥 #HarleyQuinnS4 pic.twitter.com/Sy1tGLdv26

— Harley Quinn (@dcharleyquinn) August 7, 2023